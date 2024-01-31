Milli sporcu Rıza Kayaalp, 2024 Avrupa Şampiyonası\'nda tarihe geçmek için mindere çıkacak

Milli sporcu Rıza Kayaalp, Romanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda güreş tarihine geçmek için mindere çıkacak.
Avrupa Güreş Şampiyonası, 12-18 Şubat tarihlerinde başkent Bükreş'te gerçekleştirilecek.
2024 Paris Olimpiyatları öncesinde düzenlenecek son Avrupa Güreş Şampiyonası, Rıza Kayaalp için ayrı bir önem taşıyor.
Yaşayan efsane güreşçilerden Rıza, burada altın madalya kazanması durumunda 13. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşacak ve bunu başaran ilk güreşçi olarak adını tarihe yazdıracak.
Kariyerindeki 12. Avrupa şampiyonluğunu geçen yıl Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de elde eden Rıza, Rus güreşçi Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olmuştu.
Avrupa şampiyonalarında 13 kez finalde güreşti
Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, kariyeri boyunca Avrupa şampiyonalarına damga vurdu.
Organizasyon tarihinde 13 kez altın madalya maçına çıkan Rıza, finalde sadece 1 kez kaybetti.
Rıza, 12 altın ve 1 gümüş olmak üzere 13 madalyayla organizasyon tarihinde en fazla madalya kazanan güreşçi konumunda bulunuyor.
34 yaşındaki milli sporcu, Avrupa şampiyonalarında 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında altın, 2011'de ise gümüş madalya aldı.
5 kez dünya şampiyonu oldu
Romanya'ya rekor için gidecek milli güreşçi, dünya şampiyonalarında ise 5 kez kürsünün zirvesine çıktı.
Tecrübeli güreşçi, 2011 (İstanbul), 2015 (Las Vegas), 2017 (Paris), 2019 (Astana) ve 2022 (Belgrad) yıllarında dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.
Rıza, dünya şampiyonalarında ayrıca 3 gümüş ve 2 bronz madalya aldı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da geçen yıl yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale çıkan Rıza, İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.
Kariyerindeki tek eksik şampiyonluk
En fazla Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşayan Türk güreşçi olan Rıza, olimpiyatlarda ise 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.
İlk olimpiyat madalyasını Londra 2012'de üçüncü olarak elde eden milli sporcu, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise finalde ezeli rakibi Kübalı Mijain Lopez Nunez'e kaybederek kürsünün ikinci basamağında yer aldı.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak 2021 yılında yapılan Tokyo Olimpiyatları'nda yarı finalde karşılaştığı Kübalı güreşçiye yine kaybeden Rıza, bronz madalyayla organizasyonu tamamladı.
Rıza, kariyerindeki tek eksik olimpiyat şampiyonluğuna 2024 Paris Olimpiyatları'nda ulaşmayı hedefliyor.
Olimpiyatlarda 5. kez mücadele edecek Rıza Kayaalp, Paris'te altın madalya kazanarak hayallerini süsleyen madalyaya kavuşmayı ve kariyerini zirvede tamamlamayı amaçlıyor.
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