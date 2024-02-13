Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Rıza Kayaalp Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya elde etti. Rakibi Sergei Semenov'a tuşla yenilen Kayaalp, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Aleksandr Karelin ile aynı sayıda madalyaya sahip oldu. Aynı kiloda bronz madalyaları ise Beka Kandelaki ve Danila Sotnikov kazandı.

13.02.2024 22:23  Güncelleme: 22:26
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya elde etti.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilonun finalinde bireysel olarak katılan Rus Sergei Semenov'la karşılaştı.

Rakibine tuşla yenilen Rıza Kayaalp, organizasyonda gümüş madalya kazandı. 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza, böylelikle Rus güreşçi Aleksandr Karelin'le aynı sayıda kalmış oldu.

Aynı kiloda bronz madalyaları ise Azerbaycanlı Beka Kandelaki ve İtalyan Danila Sotnikov elde etti.

Kaynak: AA

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