Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazandı

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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya elde eden Rıza Kayaalp, Rus Sergei Semenov'a finalde yenildiği için üzgün olduğunu söyledi.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, başkent Bükreş'teki organizasyon sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 13. şampiyonluğu çok istediğini belirtti.

"Müsabakada 2-0 öne geçmiştim. Bir anlık boşluğuma geldi. Normalde o oyunu yiyecek bir sporcu değilim." diyen Rıza, şu ifadeleri kullandı:

"Maçı soğutmam gerekiyordu. Şampiyonluk hırsıyla hayatta yemeyeceğim bir oyunla yenilmiş oldum. Yapacak bir şey yok. Önümüzde olimpiyatlar var. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki sene rekor için bir kere daha Avrupa Şampiyonası'na katılmak boynumuzun borcu oldu."

Eşi ve kızının da başkent Bükreş'te olduğuyla ilgili soruya Rıza Kayaalp, "13. şampiyonluğu onlarla yaşayalım diye buradalardı. Kızımla tur atacaktık, olmadı." şeklinde cevap verdi.