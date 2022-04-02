11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, gözünü Karelin'in rekoruna dikti Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, gözünü Karelin'in rekoruna dikti Açıklaması

02.04.2022 22:43

11. kez Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu kırmayı hedeflediğini söyledi.

11. kez Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu kırmayı hedeflediğini söyledi.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus asıllı İtalyan Danila Sotnikov'u 4-0 yendi. Milli güreşçi, böylece kariyerindeki 11. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Final müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rıza, Karelin'in 12 Avrupa şampiyonluğu bulunduğunu hatırlatarak, "Benim 11. şampiyonluğum oldu. Final olarak yetiştim ama şampiyonluk sayısında gerideyim. O büyük bir efsane, asrın şampiyonu olan bir isim. Onun rekoruna yetişebilmek, rekorunu kırabilmek gurur verici olacak." diye konuştu.

Rıza, Avrupa şampiyonalarında 12 final yaptığına işaret ederek, "Bir şampiyonluk eksik. İnşallah onu kazanırım ve öyle büyük bir şampiyonun rekorunu egale ederim." ifadelerini kullandı.

SMA hastası Eslem Fatma için güreşti

Rıza, Budapeşte'de SMA hastası Eslem Fatma için güreştiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çok mutluyum, tekrardan bu kürsüye çıkıp İstiklal Marşı'mızı söyletmek özlediğim bir şey. 12 final, 11 şampiyonluk ülkeme kazandırmış oldum. Ayrı bir önemi vardı. Benim hemşerim olan SMA hastası Eslem Fatma için kendime söz vermiştim, 'Buranın ödülünü, tedavi masraflarına karşılayacağım.' demiştim. Benim ödül yeterli değil, halkımızın desteğini bekliyorum. Onu hayata bağlayan hortumlardan kurtarıp, annesinin babasının kucağında gezmesini çok istiyorum. İnşallah bu dileğim gerçekleşir. Harcadığım tüm alın terim Eslem içindi. Onun için hazırlandım. Bayrama sağlıklı, sıhhatli girmesini istedim. Bunu ona armağan ettiğim için çok mutluyum."

11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, gözünü Karelin'in rekoruna dikti Açıklaması
11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, gözünü Karelin'in rekoruna dikti Açıklaması
11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, gözünü Karelin'in rekoruna dikti Açıklaması
11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, gözünü Karelin'in rekoruna dikti Açıklaması
11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, gözünü Karelin'in rekoruna dikti Açıklaması
11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, gözünü Karelin'in rekoruna dikti Açıklaması
11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, gözünü Karelin'in rekoruna dikti Açıklaması
11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, gözünü Karelin'in rekoruna dikti Açıklaması
11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, gözünü Karelin'in rekoruna dikti Açıklaması
11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, gözünü Karelin'in rekoruna dikti Açıklaması
11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, gözünü Karelin'in rekoruna dikti Açıklaması
11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, gözünü Karelin'in rekoruna dikti Açıklaması
11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, gözünü Karelin'in rekoruna dikti Açıklaması
11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, gözünü Karelin'in rekoruna dikti Açıklaması
11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, gözünü Karelin'in rekoruna dikti Açıklaması
11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, gözünü Karelin'in rekoruna dikti Açıklaması
11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, gözünü Karelin'in rekoruna dikti Açıklaması
11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, gözünü Karelin'in rekoruna dikti Açıklaması
11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, gözünü Karelin'in rekoruna dikti Açıklaması

YORUMLAR
500
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 11'inci kez Avrupa şampiyonu oldu Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 11'inci kez Avrupa şampiyonu oldu Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 11. kez Avrupa şampiyonu oldu Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 11. kez Avrupa şampiyonu oldu

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, gözünü Karelin'in rekoruna dikti Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
23:06 Putin ve Zelenski Türkiye'de görüşebilir! Ateşkes için hazırlanan taslak belgede işlem tamam
22:52 Bir öğrencisiyle ilgili "Eteğini kaldırıp kalçasına tokat attım" diyen Celal Şengör hakkında soruşturma tamamlandı!
22:49 Galatasaray, dev derbi öncesi Fatih Karagümrük engelini rahat atlattı!
22:17 Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan yaşandı, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı!
22:14 Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'yı kışladan lüks araçlı konvoy ile çıkarttığı iddiası gündem oldu
22:10 Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 11'inci kez Avrupa şampiyonu oldu
22:07 Dev Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da sakatlık! Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkmak zorunda kaldı
21:33 Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in skorunu geride bıraktı!
21:32 Thodex vurgununda Binance ayrıntısı! Savcılık harekete geçince tüm hesaplar donduruldu
21:26 Ramazanın ilk iftarını şehit aileleriyle birlikte yapan Erdoğan'dan mesaj: Savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 23:14:41. #1.11#
SON DAKİKA: 11. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, gözünü Karelin'in rekoruna dikti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement