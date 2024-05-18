Rıza Kocaoğlu, Elazığspor\'a Destek Verdi

Spor

Dizi ve sinema oyuncusu Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından 'başarılar' notuyla Elazığspor forması paylaşımı yaparak, bordo-beyazlılar destek verdi.

TFF 3. Lig play-off turunda mücadele eden Elazığspor'a, ünlü isimler destek paylaşımları yapıyor. Bu isimlere dizi ve sinema oyuncusu Rıza Kayaoğlu da dahil oldu. Kayaoğlu kendisi gibi oyuncu olan Elazığlı Emrah Aytemur ile birlikte sosyal medya üzerinden Elazığspor'a destek verdi.

Söz konusu fotoğraflı paylaşımda Kayaoğlu, 'Çok teşekkür ederim kardeşim Emrah Aytemur, başarılar Elazığspor' yazarak destekte bulundu. . - ELAZIĞ