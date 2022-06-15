Dış transferin devam ettiği aktarılan açıklamada, "İç transferde aramıza yeni oyuncular katılmıştı. Şimdi de dış transferde Nuran Tutsak ve Tuğçe Alan ile birer yıllık sözleşme imzalayarak aramıza kattık." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 2 oyuncuyla anlaşma sağladı - Son Dakika

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