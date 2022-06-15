Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 2 oyuncuyla anlaşma sağladı - Son Dakika
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Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 2 oyuncuyla anlaşma sağladı

15.06.2022 16:15
Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 2 oyuncuyla anlaşma sağladı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Rize Belediyespor, 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Rize Belediyespor, 2 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligde kalıcı olabilmek için kadroyu güçlendirmeye devam ettikleri belirtildi.

Dış transferin devam ettiği aktarılan açıklamada, "İç transferde aramıza yeni oyuncular katılmıştı. Şimdi de dış transferde Nuran Tutsak ve Tuğçe Alan ile birer yıllık sözleşme imzalayarak aramıza kattık." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, eksik bölgeler için transfer çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 2 oyuncuyla anlaşma sağladı - Son Dakika

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