İç ve dış transferin devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, "İç transferde Süper Lig'e yükselmemize katkı sağlayan Cansu Öncel, Deniz Üstün, Arzu Özdemir , Eydina Topçu, Sümeyya Özcan ile birer yıllık yeni sözleşme imzalanmış, dış transferde ise Gizem Kazalı kadromuza katılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligde kalıcı olabilmek için mevcut kadronun korunmaya çalışıldığı ve takviyelerle güçlendirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 6 oyuncuyla anlaşma sağladı - Son Dakika

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