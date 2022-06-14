Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 6 oyuncuyla anlaşma sağladı - Son Dakika
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Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 6 oyuncuyla anlaşma sağladı

14.06.2022 12:53
Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 6 oyuncuyla anlaşma sağladı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Rize Belediyespor, 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Rize Belediyespor, 6 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligde kalıcı olabilmek için mevcut kadronun korunmaya çalışıldığı ve takviyelerle güçlendirildiği belirtildi.

İç ve dış transferin devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, "İç transferde Süper Lig'e yükselmemize katkı sağlayan Cansu Öncel, Deniz Üstün, Arzu Özdemir, Eydina Topçu, Sümeyya Özcan ile birer yıllık yeni sözleşme imzalanmış, dış transferde ise Gizem Kazalı kadromuza katılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, transferlerin devam edeceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 6 oyuncuyla anlaşma sağladı - Son Dakika

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