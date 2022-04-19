Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı play-off yarı finaline yükseldi - Son Dakika
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Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı play-off yarı finaline yükseldi

19.04.2022 21:50
Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı play-off yarı finaline yükseldi

Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, play-off çeyrek finalinde Uludağ Basket NBSD'yi 74-65 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, play-off çeyrek finalinde Uludağ Basket NBSD'yi 74-65 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek finali ilk maçında sahasında Uludağ Basket NBSD'yi 60-53 mağlup eden Rize ekibi, deplasmanda oynadığı rövanş maçında 57-53 yenilince Uludağ ekibiyle yarı finale yükselmek adına 3'üncü kez karşı karşıya geldi. Rize Yeni Şehir Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini rakibine karşı 18-21 geride tamamlayan Rize ekibi devreye ise 33-37 mağlup girdi. Üçüncü periyotta da Uludağ ekibinin üstünlüğü bulunurken Rize ekibi son periyoda 45-50 geride girdi. Son çeyreğin son 2 dakikasında aradaki farkı kapatan Rize Belediyesi 74-65 salondan galip ayrıldı.

Karşılaşmada Rize Belediyesi'nde Marie Elise Benson 28 sayı, Aysude Yıldıztekin 12 sayı, Sümeyya Özcan 12 sayı, Arzu Asiye Özdemir 11 sayı, Deniz Üstün 6 sayı, Cansu Öncel 3 sayı ve Eydina Topçu 2 sayı kaydederken Uludağ Basket NBSD'de ise Meryem Gültekin 24 sayı, Tearra Ra Shawn Banks 13 sayı, Eylül Minez 8 sayı, Senay Zeybek 8 sayı, Deniz Çolakoğlu 8 sayı ve Melis Uçar 4 sayı kaydetti.

Bu sonuçla Play-Off yarı finaline yükselen Rize Belediyesi Süper Lig yolunda 22 Nisan Cuma günü saat 18.00'de Botaş Gelişim ile Ankara'da ilk maçını oynayacak. 24 Nisan Pazar günü saat 14.30'da ise Botaş ekibiyle yine Ankara'da rövanş maçına çıkacak olan Rize ekibi finale adını yazdırmak için mücadele edecek. - RİZE

Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı play-off yarı finaline yükseldi
Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı play-off yarı finaline yükseldi
Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı play-off yarı finaline yükseldi
Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı play-off yarı finaline yükseldi
Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı play-off yarı finaline yükseldi
Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı play-off yarı finaline yükseldi
Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı play-off yarı finaline yükseldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı play-off yarı finaline yükseldi - Son Dakika


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