10. Uluslararası Handüzü Bisiklet Festivali Rize'de yapıldı - Son Dakika
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10. Uluslararası Handüzü Bisiklet Festivali Rize'de yapıldı

10. Uluslararası Handüzü Bisiklet Festivali Rize\'de yapıldı
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Rize'nin Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası'nda 6 ülkeden yaklaşık 100 elit sporcunun katılımıyla 10. Uluslararası Bisiklet Festivali yapıldı. Zorlu parkurda kıyasıya mücadele eden sporcular, 2028 Olimpiyatları için puan toplamaya çalıştı. Festival, piknik ve şenlik havasında geçti.

Rize'de 6 ülkeden yaklaşık 100 elit sporcunun katılımıyla "10. Uluslararası Handüzü Bisiklet Festivali" gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen, Yeşilay'ın paydaş olduğu festival, Güneysu ilçesindeki Handüzü Yaylası'nda yapıldı.

Zorlu parkurda mücadele eden sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, basın mensuplarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın 2026'yı "Yeşilay'ın Bağımsızlık Yılı" ilan ettiğini hatırlattı.

Organizasyonu Yeşilay'ın Bağımsızlık Yılı faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiklerini belirten Baydaş, etkinliğe yoğun katılım olduğunu söyledi.

Baydaş, güzel havanın da etkisiyle vatandaşların organizasyona piknik ve şenlik havasında katıldığını ifade ederek, "Çok yoğun bir katılım var. Vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz bugün havanın da güzelliğinden istifade ederek adeta bir piknik havasında, bir şenlik havasında katılım gösteriyor. Tabii burada profesyonel sporcularımız, bisiklet sporcularımız da var." diye konuştu.

Kentte ekstrem spor organizasyonlarının devam edeceğini aktaran Baydaş, gelecek hafta "Kaçkar by UTMB" organizasyonunun ikincisinin düzenleneceğini belirtti.

Baydaş, Handüzü'nde kışın kar motorunda Dünya Şampiyonası'nın ikincisini, Senoz'da ise motor, enduro ve ATV enduro yarışlarını gerçekleştireceklerini kaydetti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurul Başkanı Mustafa Kocaman da organizasyonun bu yıl ilk kez bisiklet festivali formatında düzenlendiğini söyledi.

Festival kapsamında düzenlenen yarışın uluslararası nitelikte olduğunu belirten Kocaman, sporcuların 2028 Olimpiyatları'na kota alabilmek için puan mücadelesi verdiğini ifade etti.

Kocaman, parkurun teknik ve zorlu olduğunu dile getirerek, "Toplam 6 ülkeden 100'e yakın sporcumuz burada ter döktü." dedi.

Yarışmada dereceye giren Zeynep Bayram ise Rize'deki ilk yarışına katıldığını kaydetti.

Çamur ve sisin kendilerini zorladığını ifade eden Bayram, "Önümüzü bile zor gördük ama gerçekten çok eğlendim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir yarıştı, ambiyans ve çevre gerçekten çok güzeldi." diye konuştu.

Festivalde erkekler elit kategorisinde Ukrayna'dan Dmytro Titarenko birinci, Oleksandr Hudyma ikinci, Fransa'dan Timeo Olive üçüncü oldu.

Kadınlar elit kategorisinde ise Ukrayna'dan Maria Sherstiuk birinci, Iryna Shymanska ikinci, Türkiye'den Azize Bekar üçüncü sırada yer aldı.

Yarışların ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Sporculara çeşitli ödüller verildi.

Festival kapsamında vatandaşların katılımıyla bisiklet turu da gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca fotoğraf yarışması düzenlendi.

Festivale, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, Güneysu Kaymakamı Eyüp Gürdal, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Yeşilay Şube Başkanı Selçuk Beşikçi, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Türkiye, Güneysu, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 10. Uluslararası Handüzü Bisiklet Festivali Rize'de yapıldı - Son Dakika

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