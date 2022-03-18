Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı - Son Dakika
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Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı

18.03.2022 19:17
Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşması öncesi Çaykur Didi Stadyumu'nun zemininde kar küreme çalışmalarına sahaya inen yeşil-mavili taraftarlar da destek verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşması öncesi Çaykur Didi Stadyumu'nun zemininde kar küreme çalışmalarına sahaya inen yeşil-mavili taraftarlar da destek verdi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda kar temizleme çalışmalarına taraftarlarda destek verdi. Sahaya inen yeşil-mavili taraftarlar ellerinde küreklerle kar küreyerek görevlilere yardımcı oldu. Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Fahri Tatan ile asbaşkan Yılmaz Zehiroğlu da kar temizleme çalışmalarına katıldı. Saha kısa sürede temizlenerek maç oynanmaya hazır hale getirildi.


Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı
Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı
Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı
Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı
Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı
Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı
Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı
Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı
Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı
Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı
Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı
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Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesi kar yağışı etkili oluyor Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesi kar yağışı etkili oluyor Çaykur Didi Stadyumu kardan temizleniyor Çaykur Didi Stadyumu kardan temizleniyor

Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Çaykur, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rize'de sahaya inen taraftarlar kar temizliği yaptı - Son Dakika


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