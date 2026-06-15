Rize\'de Yeni Kış Sporları Tesisleri Yolda

Rize, kış sporları yatırımları kapsamında hayata geçirilecek yeni tesislere hazırlanıyor.

Yaklaşık 3 yıl önce düzenlenen Spor Turizmi Çalıştayı ile planlama süreci başlayan Galler ve Handüzü bölgelerindeki kamp eğitim merkezleri ile mekanik tesis projelerinde son aşamaya gelindi. Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, kentte kış turizmi ve kış sporları altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen projeler hakkında açıklamalarda bulanarak Çamlıhemşin ilçesine bağlı Galler ve Güneysu ilçesine bağlı Handüzü yaylasında planlanan kayak ve kamp merkezlerinin projelerinin tamamlandığını, yakın zamanda ihale süreçlerinin başlatılacağını dile getirdi.

Ramazan Öztürk: "Süreç spor turizmi çalıştayı ile başladı"

Çalışmaların 3 yıl önce Rize Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen çalıştaya dayandığını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, "3 yıl önce Valimizin Rize'ye gelmesiyle, göreve başlamasıyla beraber biliyorsunuz biz Spor Turizmi Çalıştayı yaptık. Orada startları verilen, kış sporlarıyla ve yazın özellikle yaz sporlarıyla alakalı projelerimiz vardı. Eski ismiyle Potomya dediğimiz Güneysu'muzun hemen üzerinde, Handüzü'nde çok güzel planlarımız var. Valimizin talimatları doğrultusunda orada da kayaklı koşuyla alakalı 120 yatak kapasitenin üzerinde, çok güzel bir otel konseptinde bir kamp eğitim merkezi planlanıyor" dedi.

Pistlerin yapımı tamamlandı, mekanik tesis ihalesine çıkılıyor

Handüzü'nde kayak pistlerinin yapımının tamamlandığını, bu pistlere ulaşımı kolaylaştırmak adına mekanik tesislerin kurulacağını belirten Ramazan Öztürk, "Projesinde son aşamaya geldiğimiz orada küçük bir telesiyej ve iki tane t-bar olmak üzere hemen tesisin etrafındaki eğitim pisti dediğimiz alanlar var. Çeşitli pistler var orada şu anda yapımı bitmiş. Fakat bunlara güzel, kolay bir şekilde ulaşımını sağlayabileceğimiz telesiyej ve t-bar hatları kuracağız. Yani çocuğumuzu alıp 20 dakika, 45 dakika içerisinde çıkıp orada kayak yaptırıp; orada yemeğini, içmesini yapacak ve konaklamasını yapabileceği çok güzel butik bir tesis planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlk etapta verimlilik ve işleyiş test edilecek"

Tesisin ilk aşamada Erzurum gibi olimpiyat ölçeğinde devasa bir yapı olmayacağını, bölgenin potansiyelini ve işletme verimliliğini ölçmek adına "butik" bir konseptle hizmete açılacağını belirten İl Müdürü Öztürk, "Bu tesisimiz çok devasa, büyük bir yapı değil. Çünkü yani bir Erzurum gibi olimpiyatlara hitap edecek şu anda bir tesis olmayacak ama ilk etapta bunu öngörebilmek için 'Bir bakalım, kayak tesisimiz nasıl işleyecek, ne kadar verimli olacak?' Bunu görebilmek açısından şu anda ilk etapta bir küçük telesiyejimiz, t-bar'larımız ve mekanik yapımız olacak. Halkımızın, dışarıdan gelecek olan turistlerin gelip burada kayak yapabileceği bir alan oluşturmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Büyük piste ulaşım araçlarla sağlanacak

Mekanik tesislerin ilk etapta en üst noktaya kadar uzanamayacağını ancak ziyaretçilerin mağdur edilmeyeceğini kaydeden Öztürk, "Oraya çıkan kişi kayağını yapabilecek. Telesiyej ilk etapta o tarafa doğru gitmeyeceği için yakın bölgedeki alanı kapsayacak. Yeri gelecek oradaki işletme sahibi, 'Kırtılın Tepesi' dediğimiz yani büyük pist dediğimiz noktaya gerekirse ziyaretçileri zaman zaman taşıyacak. Vatandaşımız kayağını yapacak, orada yemeğini yiyecek, çayını içecek, manzarasında keyfini yapacak ve akşam konaklamasını yapıp tekrar sabah ister kayak yapıp isterse evine dönebilecek. Böyle bir çalışma içerisine girmişiz" dedi. - RİZE