TFF 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi Kulüp Başkanı İbrahim Turgut , taraftarlar ve yönetim bir araya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşen organizasyonda Turgut'un ilk meşaleyi yakmasıyla tribünde olan taraftar da ellerindeki meşaleleri yakarak büyük bir coşku yaşadı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Rize haberleri: Çaykur Rizespor taraftarı lig meşalesini yaktı - Son Dakika

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