Rizespor Alanyaspor'la Karşılaşıyor

Spor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

GAİN Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Çaykur Rizespor ligin geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.

Corendon Alanyaspor ise bir galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda hanesine 6 puan yazdırdı.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Benhur Keser, maçta forma giyemeyecek.