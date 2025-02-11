Rizespor, Berkay Özcan'ı Kiraladı - Son Dakika
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Rizespor, Berkay Özcan'ı Kiraladı

Rizespor, Berkay Özcan\'ı Kiraladı

Çaykur Rizespor, Berkay Özcan'ı sezon sonuna kadar kiraladı ve 20 numaralı formayı giyecek.

11.02.2025 18:47
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir'den Berkay Özcan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir ile anlaşmaya varılmasının ardından Berkay Özcan'ın kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı ve 20 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Berkay Özcan'a 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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