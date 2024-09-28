Rizespor\'dan Alanyaspor\'a Yenilgi

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Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Berabere kalırsak üzüleceğimiz bir maçı kaybettik. Üzgünüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Alanyaspor'u tebrik ediyorum. Berabere kalırsak üzüleceğimiz bir maçı kaybettik. Üzgünüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA