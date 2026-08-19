Rizespor\'dan Samsunspor\'a Galibiyet Mesajı

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Qazim Laçi, Samsunspor ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sezon evimizdeki ilk maçımız olacak ve umarım galibiyetle ayrılırız" dedi.

Süper Lig'e galibiyetle başlayarak sezona moralli bir giriş yapan Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında kendi sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-mavililerin antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan orta saha oyuncusu Qazim Laçi; Konyaspor deplasmanında alınan galibiyeti, bireysel hedeflerini ve hafta sonu iç sahada oynanacak kritik Samsunspor mücadelesini değerlendirerek taraftarlara destek çağrısında bulundu.

"Tamamen dolu bir statta taraftarlarımızın bizi desteklemesini bekliyoruz"

Lige galibiyetle başlamanın önemine değinen ve artık tamamen Samsunspor maçına odaklandıklarını vurgulayan Laçi, "Lige 3 puanla başladığımız için çok mutluyuz. Bence hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Ama bunu bir an önce unutmamız gerekiyor, Samsun maçına odaklanmamız gerekiyor. Bizi bence iyi ve güzel bir maç bekliyor ama kendi yolumuza odaklanmamız gerekiyor. Tabii ki içeride oynayacağımız bir maç ve bu yüzden tamamen dolu bir statta taraftarlarımızın bizi desteklemesini bekliyoruz. Bu maçta 3 puanı da almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her zaman elimden gelenin en iyisini yaparak ilk önceliğim takıma yardımcı olmak"

Kendi saha içi performansını değerlendiren Arnavut futbolcu, önceliğinin daima takım başarısı olduğunu belirterek, "Tabii ki daha önceki röportajlarımda da söylediğim gibi her zaman elimden gelenin en iyisini yaparak ilk önceliğim takıma yardımcı olmak. Tabii ki ikinci planda iyi performans göstererek bu tip katkılar sağlamak" cümlelerine yer verdi.

"Bu sezon evimizdeki ilk maçımız olacak ve umarım galibiyetle ayrılırız"

Ligin henüz başında olduklarını ve bu form grafiğini sürdürmek istediklerini dile getiren Qazim Laçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizin de dediğiniz gibi lig daha yeni başladı. Ama şunu söylemek istiyorum, iyi bir yoldayız. Konya maçında iyi bir maç çıkardık, iyi bir oyun sergiledik. Söylediğim gibi çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. İyi, mümkün olduğunca fazla iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Bu sezon evimizdeki ilk maçımız olacak ve umarım galibiyetle ayrılırız."