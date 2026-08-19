Rizespor'dan Samsunspor'a Galibiyet Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rizespor'dan Samsunspor'a Galibiyet Mesajı

Rizespor\'dan Samsunspor\'a Galibiyet Mesajı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Qazim Laçi, Samsunspor maçı öncesi galibiyet hedeflediklerini vurguladı ve taraftarlara destek çağrısı yaptı.

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Qazim Laçi, Samsunspor ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sezon evimizdeki ilk maçımız olacak ve umarım galibiyetle ayrılırız" dedi.

Süper Lig'e galibiyetle başlayarak sezona moralli bir giriş yapan Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında kendi sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-mavililerin antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan orta saha oyuncusu Qazim Laçi; Konyaspor deplasmanında alınan galibiyeti, bireysel hedeflerini ve hafta sonu iç sahada oynanacak kritik Samsunspor mücadelesini değerlendirerek taraftarlara destek çağrısında bulundu.

"Tamamen dolu bir statta taraftarlarımızın bizi desteklemesini bekliyoruz"

Lige galibiyetle başlamanın önemine değinen ve artık tamamen Samsunspor maçına odaklandıklarını vurgulayan Laçi, "Lige 3 puanla başladığımız için çok mutluyuz. Bence hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Ama bunu bir an önce unutmamız gerekiyor, Samsun maçına odaklanmamız gerekiyor. Bizi bence iyi ve güzel bir maç bekliyor ama kendi yolumuza odaklanmamız gerekiyor. Tabii ki içeride oynayacağımız bir maç ve bu yüzden tamamen dolu bir statta taraftarlarımızın bizi desteklemesini bekliyoruz. Bu maçta 3 puanı da almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her zaman elimden gelenin en iyisini yaparak ilk önceliğim takıma yardımcı olmak"

Kendi saha içi performansını değerlendiren Arnavut futbolcu, önceliğinin daima takım başarısı olduğunu belirterek, "Tabii ki daha önceki röportajlarımda da söylediğim gibi her zaman elimden gelenin en iyisini yaparak ilk önceliğim takıma yardımcı olmak. Tabii ki ikinci planda iyi performans göstererek bu tip katkılar sağlamak" cümlelerine yer verdi.

"Bu sezon evimizdeki ilk maçımız olacak ve umarım galibiyetle ayrılırız"

Ligin henüz başında olduklarını ve bu form grafiğini sürdürmek istediklerini dile getiren Qazim Laçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizin de dediğiniz gibi lig daha yeni başladı. Ama şunu söylemek istiyorum, iyi bir yoldayız. Konya maçında iyi bir maç çıkardık, iyi bir oyun sergiledik. Söylediğim gibi çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. İyi, mümkün olduğunca fazla iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Bu sezon evimizdeki ilk maçımız olacak ve umarım galibiyetle ayrılırız."

Kaynak: İHA

Samsunspor, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor'dan Samsunspor'a Galibiyet Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arif Ahmet Denizolgun’un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı’nda toplandı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı'nda toplandı
Gaziantep’te YENİ Partili vekili bıçaklayan ismin de YENİ Parti saflarına geçtiği ortaya çıktı Gaziantep'te YENİ Partili vekili bıçaklayan ismin de YENİ Parti saflarına geçtiği ortaya çıktı
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’in bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada
Saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in sağlık durumu hakkında ilk açıklama Saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Galatasaray’la da anılan Musiala, sahada 3 gün arayla ikinci kez bayıldı Galatasaray'la da anılan Musiala, sahada 3 gün arayla ikinci kez bayıldı
Forması çıkartılmaya çalışılmıştı Büyük buluşma gerçekleşti Forması çıkartılmaya çalışılmıştı! Büyük buluşma gerçekleşti

18:21
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş’in ifadesi ortaya çıktı
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi ortaya çıktı
17:56
İstanbul’da deprem mi oldu Vatandaşlar Kandilli’nin sitesine akın etti
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti
17:08
Bakan Gürlek duyurdu Artık davalar yıllarca sürmeyecek, rehber yayımlandı
Bakan Gürlek duyurdu! Artık davalar yıllarca sürmeyecek, rehber yayımlandı
16:48
Anlaştı bile Fenerbahçe’de yüzüne bakılmayan isim Barcelona’ya hayırlı olsun
Anlaştı bile! Fenerbahçe'de yüzüne bakılmayan isim Barcelona'ya hayırlı olsun
16:40
ABD’nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
16:23
Karısını kurt sanıp öldürdü İşte o koca için verilen karar
Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 18:48:58. #7.13#
SON DAKİKA: Rizespor'dan Samsunspor'a Galibiyet Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.