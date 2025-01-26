Rizespor, Demirspor'u 3-2 ile Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rizespor, Demirspor'u 3-2 ile Geçti

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Maçta 5 gol atıldı.

26.01.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Çağdaş Altay, Anıl Usta, Ali Can Alp

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mocsi, Alikulov, Taha Şahin, Hojer, Varesanovic (Dk. 62 Hadziahmetovic), Papanikolaou (Dk. 73 Buljubasic), Ghezzal (Dk. 89 Emrecan Bulut), Olawoyin (Dk. 89 Samet Akaydin), Akintola, Sowe (Dk. 73 Jurecka)

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Tolga Kalender, Semih Güler, Manev, Arda Kurtulan, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol (Dk. 82 Osman Kaynak), Maestro, Aksel Aktaş (Dk. 46 Bünyamin Balat), Alioui (Dk. 90+4 Burhan Ersoy), Aymbetov (90+2 Ozan Demirbağ)

Goller: Dk. 30 Olawoyin, Dk. 47 Sowe, Dk. 69 Ghezzal (Çaykur Rizespor), Dk. 52 Bünyamin Balat, Dk. 83 Maestro (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Papanikolaou, Dk. 58 Alikulov, Dk. 83 Taha Şahin, Dk. 90 Hojer (Çaykur Rizespor), Dk. 70 Maestro ve Semih Güler, 90+3 Deniz Dönmezler (Adana Demirspor)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor-Adana Demirspor karşılaşmasını ev sahibi takım 3-2 kazandı.

47. dakikada Çaykur Rizepor farkı 2'ye çıkardı. Olawoyin'in ceza sahasına yerden derinlemesine gönderdiği pasında topla buluşan Sowe'un şutunda top ağlara gitti.

52. dakikada Adana Demirspor fakı 1'e indirdi. Alioui'nun ceza sahasına yerden derinlemesine gönderdiği pasında topu kontrol eden Bünyamin Balat'ın şutunda top kaleci Tarık Çetin'in sağından filelere gitti: 2-1

68. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Hojer'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Akintola, Maestro'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. 69. dakikada penaltıyı kullanan Ghezzal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

72. dakikada Akintola'nın sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortasında Papanikolaou'nun kafa vuruşunda topu kaleci Deniz Dönmezer uzaklaştırdı.

84. dakikada Adana Demirspor tekrar farkı 1'e indirdi. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Alioui'nun ceza sahasına yaptığı ortada topun kaleci Tarık Çetin Uzaklaştırdı. Ceza sahası önünde topu kontrol eden Osman Kaynak'ın pasında orta sahanın dışında topla buluşan Maestro'nun uzaktan kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu. (3-2)

90+2 dakikada Çaykur Rizepsor bir kez daha penaltı kazandı. Emrecan'ın vuruşunda topu kaleci Deniz Dönmezler uzaklaştırdı. Ceza sahasına hareketlenen Bulubacic, kaleci Deniz Dönmezler'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. 90+4 dakikada penaltıyı kullanan Jurecka'nın vuruşunda topu, kaleci Deniz Dönmezler çıkardı.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Rizespor, Rizespor, Maestro, Futbol, Çaykur, Güncel, Balat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor, Demirspor'u 3-2 ile Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
07:32 İrfan Can’dan “Göztepe’ye karşı ne hissediyorsun“ sorusuna olay cevap İrfan Can'dan "Göztepe'ye karşı ne hissediyorsun?" sorusuna olay cevap
07:25 Halit Ergül’in diğer oteli Gazelle Resort SPA’ya gece yarısı operasyonu Halit Ergül'in diğer oteli Gazelle Resort SPA'ya gece yarısı operasyonu
07:03 Türkiye’den Suriye’deki silahlı gruplara mesaj Türkiye'den Suriye'deki silahlı gruplara mesaj
06:39 Trump’tan tüm dış yardımları durdurma kararı Trump'tan tüm dış yardımları durdurma kararı
05:52 E-5’te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti E-5'te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 18:12:08. #1.13#
SON DAKİKA: Rizespor, Demirspor'u 3-2 ile Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.