Rizespor, Demirspor'u 3-2 ile Geçti

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Çağdaş Altay, Anıl Usta, Ali Can Alp
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mocsi, Alikulov, Taha Şahin, Hojer, Varesanovic (Dk. 62 Hadziahmetovic), Papanikolaou (Dk. 73 Buljubasic), Ghezzal (Dk. 89 Emrecan Bulut), Olawoyin (Dk. 89 Samet Akaydin), Akintola, Sowe (Dk. 73 Jurecka)
Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Tolga Kalender, Semih Güler, Manev, Arda Kurtulan, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol (Dk. 82 Osman Kaynak), Maestro, Aksel Aktaş (Dk. 46 Bünyamin Balat), Alioui (Dk. 90+4 Burhan Ersoy), Aymbetov (90+2 Ozan Demirbağ)
Goller: Dk. 30 Olawoyin, Dk. 47 Sowe, Dk. 69 Ghezzal (Çaykur Rizespor), Dk. 52 Bünyamin Balat, Dk. 83 Maestro (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Papanikolaou, Dk. 58 Alikulov, Dk. 83 Taha Şahin, Dk. 90 Hojer (Çaykur Rizespor), Dk. 70 Maestro ve Semih Güler, 90+3 Deniz Dönmezler (Adana Demirspor)
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor-Adana Demirspor karşılaşmasını ev sahibi takım 3-2 kazandı.
47. dakikada Çaykur Rizepor farkı 2'ye çıkardı. Olawoyin'in ceza sahasına yerden derinlemesine gönderdiği pasında topla buluşan Sowe'un şutunda top ağlara gitti.
52. dakikada Adana Demirspor fakı 1'e indirdi. Alioui'nun ceza sahasına yerden derinlemesine gönderdiği pasında topu kontrol eden Bünyamin Balat'ın şutunda top kaleci Tarık Çetin'in sağından filelere gitti: 2-1
68. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Hojer'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Akintola, Maestro'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. 69. dakikada penaltıyı kullanan Ghezzal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1
72. dakikada Akintola'nın sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortasında Papanikolaou'nun kafa vuruşunda topu kaleci Deniz Dönmezer uzaklaştırdı.
84. dakikada Adana Demirspor tekrar farkı 1'e indirdi. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Alioui'nun ceza sahasına yaptığı ortada topun kaleci Tarık Çetin Uzaklaştırdı. Ceza sahası önünde topu kontrol eden Osman Kaynak'ın pasında orta sahanın dışında topla buluşan Maestro'nun uzaktan kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu. (3-2)
90+2 dakikada Çaykur Rizepsor bir kez daha penaltı kazandı. Emrecan'ın vuruşunda topu kaleci Deniz Dönmezler uzaklaştırdı. Ceza sahasına hareketlenen Bulubacic, kaleci Deniz Dönmezler'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. 90+4 dakikada penaltıyı kullanan Jurecka'nın vuruşunda topu, kaleci Deniz Dönmezler çıkardı.
Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
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