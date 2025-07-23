Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rize spor, sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampta günü çift antrenmanla geçirdi.
Futbolcular, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ilk idmanda topla ısınma, çabukluk, taktik ve dar alanda çift kale maç yaptı.
Akşam spor salonundaki antrenmanda, takıma yeni katılan 5 isim güç depoladı.
Rizespor, yarın Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı hazırlık maçıyla Erzurum kampını tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Rizespor, Erzurum Kampında Çift Antrenman Yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?