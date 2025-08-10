Rizespor, Göztepe'ye 3-0 Yenildi

Trendyol Süper Lig'inin ilk haftasında Göztepe'ye 3-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, kötü bir mağlubiyet aldıklarını, taraftarların ve kendilerinin üzgün olduğunu söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk maçına iyi bir sonuçla ayrılmak için çıktıklarını belirtti.

Göztepe'nin önde baskı yaparak direk toplarla pozisyon arayabileceğini beklediklerini ifade eden Palut, "Maçın başlangıcına ve ilk yarının büyük bölümüne baktığımız zaman sahada istediklerimizi yaptık. Bunları pozisyon olarak da destekledik. Rakibin taçlar, kornerler ve direk toplarla oluşturmak istediği karamboller vardı. Onlara da defansif olarak iyi karşı koyduk. İlk yarı en az iki farkla içeri galip girebilirdik." dedi.

İkinci yarının iki takım adına dengeli başladığını aktaran Palut, şöyle devam etti:

"52. dakikada yediğimiz bir gol var. Ondan sonra maçın bizim için kötü periyodu başladı. Rakip son dakikalar içerisinde iki gol daha bulmuş gibi görünse de biz o aradaki bölümde gerekli olan reaksiyonu gösteremedik ve baskıyı kuramadık. Zeqiri'nin pozisyonu dışında da 1-0 mağlupken etkili olamadık. Sonuna kadar 1-0 maçı zorlamamız, şansımızı sürdürmemiz gerekirken de ikinci golü maalesef kötü bir şekilde yedik ve zaten puan alma şansımızı yok ettik. 3-0'lık bir ilk saha mağlubiyeti."

İkinci yarıda takımındaki düşüşün nedenlerine değinen Palut, "Bunun sebepleri tabii ki bende var. Beklediğim bir durumdu. İçeriye yüksek enerjili oyuncuları atmak gibi bir planımız vardı ama bu oyuncular yenik durumdayken bizi alıp galip duruma götürecek oyuncu tipleri değildi. Onun için sahadaki üretken oyuncularımızdan yorgunken de aslında enerjileri bitmişken de maçı çevirme adına reaksiyonlar bekledik ama bu da olmadı." diye konuştu.

İlhan Palut, ilk yarıda oynadıkları oyunu unutmamaları gerektiğine işaret ederek, "Maalesef kötü bir mağlubiyet. Taraftarlarımız üzüldü, biz de üzgünüz." dedi.

Stoilov: "Bizim sürekli gelişmemiz ve çalışmamız gerekiyor"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ligin ilk maçında ve zor bir deplasmanda Çaykur Rizespor'a karşı aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ilk 15 dakikasına iyi başlamadıklarını ifade eden Stoilov, "Daha sonra istediğimiz, arzuladığımız ritmimize ve dinamizminize kavuşmaya başladık." dedi.

Stoilov, maçın ikinci yarısında istedikleri fırsatları daha fazla bulmaya başladıklarını ve değerlendirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu anda istediğimiz seviyedeyiz, iyiyiz demekten çok uzaktayım. Çünkü özellikle fiziksel anlamda birçok oyuncumuzun çok fazla gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün birçok oyuncumuz benim istediğim fiziksel seviyeden çok daha uzaktaydı. Aynı zamanda birçok genç oyuncumuz var. Onların da hızlı bir şekilde onlardan ne istediğimizi anlamaları, sistemimize alışmaları ve ilerlemeleri gerekiyor. "

Sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Stoilov, "Bugün aldığımız bir galibiyet kesinlikle benim gözlerimi, yaşadığımız sıkıntılara karşı, gördüğüm problemlere karşı kapatamaz. Bizim sürekli gelişmemiz ve çalışmamız gerekiyor. Aynı zamanda Göztepe camiasını bugünkü galibiyetten dolayı tebrik ederim. Aynı zamanda oyuncularımızı da tebrik ederim. Onlar ellerinden gelen her şeyi sahada vermeye çalıştıklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.