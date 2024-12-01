Rizespor Kayserispor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
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Rizespor Kayserispor'u 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Rizespor, Kayserispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. İlk yarı sonucu.

01.12.2024 17:03
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yar)

4. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yaklaşan Varesanovic'in ceza sahasına girmeden yaptığı ortasında topa kafa ile vuran Sowe'un şutunda kaleci Onurcan topu yumruklayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

32. dakikada sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Rachid Ghezzal'ın yaptığı ortada kafa vuruşunu gerçekleştiren Emrecan Bulut'tun şutunda top auta çıktı.

41. dakikada Olawoyin'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emrecan Bulut'un vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

Hakemler: Emre Kargın, Hüseyin Aylak, Ogün Kamacı

Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Mithat Pala, Alikulov, Attila Mocsi, Taha Şahin, Giannis Papanikolaou, Ibrahim Olawoyin, Rachid Ghezzal, Dal Varesanovic, Emrecan Bulut, Ali Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Casper Hojer, Vaclav Jurecka, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Benhur Keser, Muhamed Buljubasic, Martin Minchev, Altin Zeqiri, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Joseph Attamah, Dimitrios Kolovetsios, Lionel Carole, Hasan Ali Kaldırım, Mehdi Bourabia, Ali Karimi, Kartal Yılmaz, Stephane Bahoken, Aylton Boa Morte

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Batuhan Özgan, Anthony Uzodimma, Baran Ali Gezek, Ramazan Civelek, Yaw Ackah, Talha Sarıarslan, Duckens Nazon, Carlos Mane, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Emrecan Bulut (dk. 41) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Aylton Boa Morte (Kayserispor) - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Rizespor Kayserispor'u 1-0 Geçti - Son Dakika

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