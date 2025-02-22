Rizespor, Samsun'u Geçti Ama Hala Rahat Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rizespor, Samsun'u Geçti Ama Hala Rahat Değil

Rizespor, Samsun\'u Geçti Ama Hala Rahat Değil

Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, 3-2 kazandıkları maç sonrası rahat olmadıklarını belirtti.

22.02.2025 22:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN (İHA) – Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Samsunspor'a karşı kazanmalarına rağmen ligde hala rahat bir pozisyonda olmadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Fikstür olarak kolay bir fikstürde değiliz. Son 5 haftada zor takımlarla oynadık. Maçların içine girdiğinizde hiçbir maçta rakibe üstünlüğü vermedik. Sonuçlarda ise oyun olarak başa baş gitsek de iyi sonuç alamıyorduk. Son olarak Samsunspor ile karşılaştık. Ayağa kalkmak için zor bir maçtı. Samsunspor ligin flaş takımı. Bu sonuç sürpriz olarak değerlendirilebilir. Maça şanssız başladık. 2-0 ilk yarıyı mağlup bitirdik. Oyun ilk yarıda bu skoru hak etmiyordu. Dengeli bir oyun oldu. Zor maç, deplasman, formda bir takıma karşı oynadık. İkinci yarı bir şeyler yapmamız gerekiyordu. İkinci yarıda 3 değişikle başladık ve sistemi değiştirdik. Zaten ilk yarı da bir oyuncu değiştirmiştik ama yine de risk aldık. Sahadaki enerjiyi değiştirmek ve rakibin oyun ezberini sekteye uğratmak istedik. 2-1'i yakaladıktan sonra Soner'in bir pozisyonu vardı. 3-1 geriye de düşebilirdik ama sonrasında maçı 3-2 kazandık. Ligin dibine yaklaşmaya başlamıştık. Hala daha rahat değiliz. 3 puan çok önemli. Böyle bir takıma karşı 2-0'dan gelip 3-2 kazanmak iyiydi. Bizin en büyük problemimiz istikrarsızlık. Oyuncularımı kutluyorum. Samsunspor altın bir yıl yaşıyor. Geri kalan maçlarda onlara da başarılar diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, İlhan Palut, Samsunspor, Politika, Rizespor, Rizespor, samsun, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor, Samsun'u Geçti Ama Hala Rahat Değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:07 İddia bomba Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK’da İddia bomba! Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK'da
22:50 Kulisler kaynıyor AK Parti’ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK’ya seçildi Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi
22:11 Vatikan: Papa Franciscus’un durumu kritik Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik
21:20 Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı Dev bankadan açıklama var Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
20:29 Ege Denizi’nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
09:49 Monaco, Al-Musrati’nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 23:30:20. #1.13#
SON DAKİKA: Rizespor, Samsun'u Geçti Ama Hala Rahat Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.