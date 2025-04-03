Rizespor-Sivasspor Maçında Hakem Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Sivasspor arasında oynanacak maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Mart Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak olan Çaykur Rizespor - Sivasspor müsabakasının hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Erkan Akbulut yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak. - SİVAS