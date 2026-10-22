Rizespor Teknik Direktörü Uçar, Trabzonspor maçıyla evinde iyi seri başlatmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Rizespor Teknik Direktörü Uçar, Trabzonspor maçıyla evinde iyi seri başlatmak istiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rizespor Teknik Direktörü Uçar, Trabzonspor maçıyla evinde iyi seri başlatmak istiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trabzonspor derbisi öncesi iç sahada iyi sonuçların başlangıcını yapmak istediklerini söyledi. Uçar, ligde 3 maçını gol yemeden kazanan formda Trabzonspor'a karşı evinde kazanmayı hedeflerken taraftardan son ana kadar destek istedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Oyuncularımızla beraber elimizden gelenin en iyisini yapıp, pazartesi günü artık iç sahada bundan sonra alacağımız iyi sonuçların bir başlangıcını, fitilini ateşlemek istiyoruz." dedi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada Uçar, ligin geri kalan bölümünde şu ana kadar oynanan maçlarda, özellikle iç sahada iyi oyunlar ortaya koyamadıklarını söyledi.

Uçar, "İyi performanslar göstermemize rağmen maalesef arzu ettiğimiz sonuçları alamadık. Bazen yaptığımız basit hatalar, özellikle final noktalarında, istenilen sonuçları alamamıza vesile oldu." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ile yapacakları maça değinen Uçar, "Bir derbi, Karadeniz derbisi. Bu maçın şehrimiz için ne anlam ifade ettiğini de bilen bir insanım. Baktığımızda Thomas Reis hoca ile özellikle anlaştıktan sonra ligde oynadıkları 3 maçı da kazanan, gol yemeden kazanan, Salah başta olmak üzere çok önemli oyuncuları, oyuncu gücü olan hem set hücumlarında hem geçiş hücumlarında başarılı bir Trabzon takımına, formda bir Trabzon'a karşı oynayacağız." diye konuştu.

Uçar, Trabzonspor'a karşı iyi bir takım oyunuyla sahalarında kazanmak istediklerine işaret ederek, evlerinde iyi sonuçlara başlamak istediklerini anlattı.

Taraftarın her maçta kendilerini desteklediğini aktaran Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trabzon maçlarında da bugüne kadar hep takımlarının yanında oldular, desteklediler. Biz üzgünüz. İçerideki geçen sene 6 ayda, 7 ayda bir maç kaybettik. Onları hep mutlu gönderdik evlerine ama bu sene maalesef evlerine mutlu gönderemedik. Bizim tek amacım olacak pazartesi günü onları evlerine mutlu göndermek. Bu doğrultuda onlardan istirhamım, maçın son anına kadar takımın yanında olsunlar, desteklesinler."

Kaynak: AA
TrabzonsporRizesporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Midyeci Ahmet’in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş
Başına para ödülü konulan kobralar ülkeyi mahvetti Başına para ödülü konulan kobralar ülkeyi mahvetti
19:16
Arda Turan’dan Arda Güler’i üzen tahmin
Arda Turan'dan Arda Güler'i üzen tahmin
19:14
İstanbul merkezli yasa dışı ’üreme ticareti’ operasyonu: 8 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli yasa dışı 'üreme ticareti' operasyonu: 8 kişi tutuklandı
18:58
Aston Villa, Fenerbahçe’nin milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ı radarına aldı
Aston Villa, Fenerbahçe'nin milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı radarına aldı
18:42
Husiler’den Suudi Arabistan’a yeni saldırı dalgası Bakanlık binasını da vurdular
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası! Bakanlık binasını da vurdular
18:25
“Kedi gibi evde oturacağım“ diyen Tanju Özcan’dan yeni açıklama
"Kedi gibi evde oturacağım" diyen Tanju Özcan'dan yeni açıklama
18:22
Vurulan Eşref Saral’dan açıklama var Tüm Türkiye’den özür diledi
Vurulan Eşref Saral'dan açıklama var! Tüm Türkiye'den özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 19:35:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Rizespor Teknik Direktörü Uçar, Trabzonspor maçıyla evinde iyi seri başlatmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei