Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi saat 16.00'da deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. İdman 5'e 2, geniş alan oyunu, dar alanda çift kale turnuva ve koşu çalışmasıyla tamamlandı. - RİZE
Son Dakika › Spor › Rizespor Trabzonspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı - Son Dakika
