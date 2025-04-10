Rizespor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

- Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

RİZE - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başlarken, 5'e 2 çalışma ve şut alıştırması ile devam etti. Karadeniz ekibi antrenmanın son kısmında ise taktik çalıştı.