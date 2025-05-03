Rizespor ve Gaziantep Haftayı Beraberlik ile Kapadı - Son Dakika
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Rizespor ve Gaziantep Haftayı Beraberlik ile Kapadı

Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK'nın maçı 0-0 berabere tamamlandı, gol VAR ile iptal edildi.

03.05.2025 17:20
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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Anıl Usta

Çaykur Rizespor: Grbic, Hojer, Samet Akaydin, Alikulov, Muhammet Taha Şahin, Varesanovic, Berkay Özcan, Olawoyin, Jurecka, Zeqiri, Sowe

Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Semih Güler, Viana, Mbakata, Daubin, Halil Dervişoğlu, Kozlowski, Maxim, Emre Taşdemir (Dk. 20 Lungoyi), Okereke

Sarı kart: Dk. 25 Berkay Özcan (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

9. dakikada Çaykur Rizespor atağında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jurecka, altıpas içerisindeki Varesanovic'i gördü. Bu oyuncunun plase şutunda, kaleci Dioudis topu kornere çeldi.

19. dakikada Hojer'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top baraja çarparak ceza sahasında Berkay Özcan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine uzak köşeye yaptığı vuruşta, kaleci Dioudis topu çıkartarak gole izin vermedi.

21. dakikada Çaykur Rizespor'da Sowe'un ön alanda presle kazandığı top sonrası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Dioudis meşin yuvarlağa sahip oldu.

34. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında sol kanatta topla buluşan Lungoyi, rakibini geçerek ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Grbic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada sol kanattan Hojer'in kullandığı kornerde iyi yükselen Samet Akaydin topu kale sahasına indirdi. Bu bölgede Sowe, önünde bulduğu topu ağlara gönderdi. Hakem Mehmet Türkmen, VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Rizespor ve Gaziantep Haftayı Beraberlik ile Kapadı - Son Dakika

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