Rizespor yeni sezonun antrenmanlarını günde çift antrenmanla sürdürüyor - Son Dakika
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Rizespor yeni sezonun antrenmanlarını günde çift antrenmanla sürdürüyor

25.06.2022 19:21
Rizespor yeni sezonun antrenmanlarını günde çift antrenmanla sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına Rize'de devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Rize'de devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

TFF 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, kamp öncesi yeni sezonun hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen 2 antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman yapılan kondisyon çalışmaları ile son buldu.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karadeniz, Rizespor, Rize, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor yeni sezonun antrenmanlarını günde çift antrenmanla sürdürüyor - Son Dakika

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