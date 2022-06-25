Rizespor yeni sezonun antrenmanlarını günde çift antrenmanla sürdürüyor

TFF 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, kamp öncesi yeni sezonun hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen 2 antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman yapılan kondisyon çalışmaları ile son buldu.

Yeni sezon hazırlıklarına Rize 'de devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.

Kaynak: İHA

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