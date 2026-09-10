Rizesporlu Bozdoğan, Eyüpspor maçı öncesi galibiyet sözü verdi

ÇAYKUR Rizespor'un yeni transferi Can Bozdoğan, "Şu anda 6 puanımız var ve önümüzde iki önemli deplasman maçı bulunuyor. İyi bir takımız ve birlikte iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Eyüpspor iyi bir takım ama biz daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah bu maçtan galibiyetle döneceğiz" dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile karşlacak olan Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirlen antrenman öncesi yeşi-mavililerin bu sezon kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Can Bozdoğan, açıklamalarda bulundu. Bozdoğan, "Bana Rizespor'dan bir ilgi olduğu iletildi. Transfer sezonu kapanıyordu, süreç oldukça hızlı gelişti ama burada olduğum için çok mutluyum. Tamamen hazır olmak için biraz daha süreye ihtiyacım olacak ancak şu an bile kendimi oldukça hazır hissediyorum" diye konuştu.

'ŞEHİR ÇOK YEŞİL VE SAKİN'

Rize'ye gelmeden önce şehir hakkında araştırmalar yaptığını anlatan genç futbolcu, "Çok yeşil, güzel ve oldukça sakin bir yer. Buraya geldiğimde bunu çok daha rahat hissediyorum. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'EYÜPSPOR'DAN DAHA İYİ BİR TAKIMIZ'

Süper Lig'in giderek büyüyen ve kaliteli oyuncuları çeken önemli bir platform olduğuna dikkat çeken Bozdoğan, takımın son durumu ve oynayacakları Eyüpspor maçı hakkında şunları söyledi:

"Geçen hafta maalesef şanssız bir yenilgi aldık. Daha iyi oynadığımız ve daha fazla pozisyona girdiğimiz bir maçtı. Şu anda 6 puanımız var ve önümüzde

iki önemli deplasman maçı bulunuyor. İyi bir takımız ve birlikte iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Eyüpspor iyi bir takım ama biz daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah bu maçtan galibiyetle döneceğiz."

'TARAFTARIMIZA KALİTEMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM'

Son olarak yeşil-mavili taraftarlara mesaj gönderen Can Bozdoğan, "Daha önce maçı statta izledim ve taraftarımızla tribündeyken buluşma şansım oldu.

Fakat bir an önce tamamen hazır olarak onların önünde sahaya çıkmak istiyorum. Seyircilerimize kalitemi göstermek ve takımımla beraber onlara galibiyetler yaşatmak için sabırsızlanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.