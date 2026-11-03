Rizesporlu Can Bozdoğan\'ın ameliyatı başarılı geçti, 6-12 hafta sahadan uzak kalacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, oyuncusu Can Bozdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kulüp başkan yardımcısı ve sağlık işleri sorumlusu Prof. Dr. Hasan Türüt, yazılı açıklamasında, orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'a yapılan muayene ve tetkikler sonucunda ameliyata karar verildiğini kaydetti.

Açıklamada, "Bugün başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuzun sahalara dönüş süresinin 6-12 hafta olması öngörülmektedir." denildi.