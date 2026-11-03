Rizesporlu Can Bozdoğan\'ın ameliyatı başarılı geçti, 6-12 hafta sahadan uzak kalacak

Rizesporlu Can Bozdoğan'ın ameliyatı başarılı geçti, 6-12 hafta sahadan uzak kalacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ın muayene ve tetkikler sonucunda ameliyat edilmesine karar verildiğini açıkladı. Prof. Dr. Hasan Türüt, oyuncunun bugün başarılı operasyon geçirdiğini ve sahalara dönüşünün 6-12 hafta öngörüldüğünü bildirdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, oyuncusu Can Bozdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Kulüp başkan yardımcısı ve sağlık işleri sorumlusu Prof. Dr. Hasan Türüt, yazılı açıklamasında, orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'a yapılan muayene ve tetkikler sonucunda ameliyata karar verildiğini kaydetti.
Açıklamada, "Bugün başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuzun sahalara dönüş süresinin 6-12 hafta olması öngörülmektedir." denildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?