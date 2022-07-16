Son 8 sezondur Bayern Münih forması giyen ve günlerdir transferi konuşulan Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'nin yeni takımı belli oldu. Golcü futbolcunun Barcelona ile anlaşmaya vardığı açıklandı. Transfer, Barcelona resmi sosyal medya hesabından 'Robert Lewandowski ile prensip anlaşmasına varıldı' şeklinde duyuruldu. 33 yaşındaki golcü oyuncunun ilerleyen günlerde sağlık kontrolünden geçerek kendisini Katalan ekibine bağlayan resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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