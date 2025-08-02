Robin Van Persie, Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi

Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaşacak olan Feyenoord'a kötü haber geldi. Igor Paixao, David Hancko ve Antoni Milambo gibi yıldız isimlerini başka takımlara gönderen Hollanda ekibi, aldığı bir haberle daha yıkıldı.
Hollanda devinde, Fenerbahçe maçı öncesinde takımın birinci sol beki Gijs Smal bir sakatlık geçirdi. Feyenoord Teknik Direktörü Van Persie, Gijs Smal'ın sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, 6 Ağustos Çarşamba günü Hollanda'da Feyenoord ile karşılaşacak.
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