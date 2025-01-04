Rockets Celtics'e Yenildi, Alperen 14 Puan Attı - Son Dakika
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Spor

Rockets Celtics'e Yenildi, Alperen 14 Puan Attı

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 14 sayısına rağmen Celtics'e 109-86 yenildi.

04.01.2025 10:46
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 14 sayı attığı maçta Houston Rockets, Boston Celtics'e 109-86 yenildi.

NBA'de 9 maç yapıldı. Rockets'ın Celtics'i ağırladığı maçta yaklaşık 29 dakika süre alan Alperen Şengün, 14 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Batı Konferansı'nda 22 galibiyet, 12 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunan Rockets'ta Jalen Green 27 ve Cam Whitmore 11 sayı attı.

Üst üste 3 olmak üzere 26. galibiyetini alan Doğu Konferansı ikincisi Celtics'te ise Derrick White 23, Jayson Tatum ve Payton Pritchard 20'şer sayı kaydetti.

LeBron James, Michael Jordan'ın rekorunu kırdı

LeBron James, Los Angeles Lakers'ın Atlanta Hawks'ı 119-102 yendiği karşılaşmada 30 sayı atarak Michael Jordan'a ait bir rekoru daha kırdı.

James, kariyerinde 563. kez bir maçta en az 30 sayı üretmeyi başardı. Böylece yıldız basketbolcu, NBA tarihinde Jordan'ın en fazla maçta (562) 30 sayı ve üstü skor üretme rekorunu ele geçirdi.

Ev sahibi Lakers'ta Austin Reaves 20 ve Anthony Davis 18 sayı, 19 ribauntla sezonun 20. galibiyetine katkı sağladı.

Bu sezon 17. yenilgisini yaşayan Hawks'ta Trae Young 33 ve Jalen Johnson 19 sayı üretti.

Thunder'dan üst üste 14. galibiyet

Oklahoma City Thunder, sahasında New York Knicks'i 117-107 yenerek art arda 14. galibiyetine ulaştı.

Batı Konferansı'nda 29 galibiyetle zirvede bulunan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 33 ve Jalen Williams 20 sayıyla mücadele etti.

Knicks'te ise Mikal Bridges'ın 24 ve Jalen Brunson'ın 22 sayısı, sezonun 11. mağlubiyetini önleyemedi.

Sonuçlar

Detroit Pistons- Charlotte Hornets: 98-94

Toronto Raptors- Orlando Magic: 97-106

Oklahoma City Thunder-New York Knicks: 117-107

New Orleans Pelicans- Washington Wizards: 132-120

Houston Rockets-Boston Celtics: 86-109

Dallas Mavericks- Cleveland Cavaliers: 122-134

Denver Nuggets- San Antonio Spurs: 110-113

Sacramento Kings- Memphis Grizzlies: 138-133

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 119-102

Kaynak: AA

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