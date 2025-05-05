Rockets Elendi, Warriors Yarı Finale Gitti - Son Dakika
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Rockets Elendi, Warriors Yarı Finale Gitti

Rockets, Alperen Şengün'ün 'double-double' performansına rağmen Warriors'a elendi, seriyi 4-3 kaybetti.

05.05.2025 10:11
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Golden State Warriors'a 103-89 yenildi ve seriyi 4-3 kaybederek elendi.

NBA play-off'larında 2 maç oynandı. Rockets, Batı Konferansı ilk tur serisi 7. maçında Warriors'ı konuk etti.

Warriors'ta Buddy Hield 33 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Stephen Curry 22 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, Jimmy Butler 20 sayı, 8 ribaunt, 7 asist ve Draymond Green 16 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkı sağladı.

Rockets'ta yaklaşık 40 dakika süre alan Alperen Şengün, 21 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı. Amen Thompson'ın 24 sayı, 9 ribauntla mücadele ettiği ev sahibi ekipte Fred VanVleet ise 17 sayı, 7 ribaunt üretti.

Seriyi 4-3 kazanan Warriors, Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves ile eşleşti.

Pacers deplasmanda kazandı

Indiana Pacers, Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Cleveland Cavaliers'ı 121-112 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Saha avantajını ele geçiren Pacers'ta Andrew Nembhard 23 sayı, 6 asist ve Tyrese Haliburton 22 sayı, 13 asistle mücadele etti.

Ev sahibi Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell'ın 33 sayı, 5 ribaunt ve Evan Mobley'nin 20 sayı, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Rockets Elendi, Warriors Yarı Finale Gitti - Son Dakika

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