Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rockets, Heat'i Son Saniyede Yendi

22.03.2026 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün etkili oyunuyla Miami Heat'i 123-122 mağlup etti.

NBA'de Houston Rockets, evinde Miami Heat'i 123-122 yenerken, milli basketbolcu Alperen Şengün 19 sayı, 12 ribaund ve 3 asistle oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets konuk ettiği Miami Heat'i 123-122'lik skorla mağlup etti ve 43. galibiyetini elde etti. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 19 sayı, 12 ribaund ve 3 asistlik katkı sağladı. Kevin Durant ise 27 sayı, 3 asist, 3 ribaundla müsabakayı tamamladı. Ligdeki 33. yenilgisini alan Heat'te Bam Adebayo 32 sayı, 21 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma ile oynadı.

Adem Bona'lı Philadelphia galip

Milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Utah Jazz'a konuk oldu. Philadelphia, parkeden 126-116 galip ayrılırken, Adem 16 sayı, 5 ribaundluk performans sergiledi. Philadelphia 76ers, ligde 39. galibiyetini aldı. Quentin Grimes 25 sayı, VJ Edgecombe 22 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı. Jazz'da ise Ace Bailey 25 sayıyla oynarken, Kennedy Chandler 19 sayı üretti.

Golden State Warriors, deplasmanda Atlanta Hawks'a 126-110'luk skorla kaybederken, Ömer Faruk Yurtseven 2 sayı, 1 asist ve 4 ribaundla maçı tamamladı. Warriors'ta, De'Anthony Melton 20 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 111 - Oklahoma City Thunder: 132

New Orleans Pelicans: 106 - Cleveland Cavaliers: 111

Charlotte Hornets: 124 - Memphis Grizzlies: 101

Orlando Magic: 104 - Los Angeles Lakers: 105

Houston Rockets: 123 - Miami Heat: 122

Atlanta Hawks: 126 - Golden State Warriors: 110

San Antonio Spurs: 134 - Indiana Pacers: 134

Dallas Mavericks: 131 - Los Angeles Clippers: 138

Utah Jazz: 116 - Philadelphia 76ers: 126

Phoenix Suns: 105 - Milwaukee Bucks: 108 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Houston Rockets, Alperen Şengün, Miami Heat, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 12:43:53. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.