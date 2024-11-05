Rockets, Knicks'i Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Rockets, Knicks'i Mağlup Etti

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 'double-double' yaptığı maçta Knicks'i 109-97 yendi.

05.11.2024 10:46
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta New York Knicks'i 109-97 yendi.

NBA'e 15 maçla devam edildi.

Rockets, konuk ettiği Knicks'i 12 sayı farkla mağlup etti. Şengün, 25 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, 4 blokla "double-double" yaparak takımın en skorer oyuncusu oldu.

Fred VanVleet galibiyete 19 sayıyla destek verirken Rockets, sezonun ilk 7 maçında elde ettiği 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda 4. sırada yer aldı.

Knicks'te ise Jalen Brunson'ın 29 sayısı galibiyeti getirmedi.

Cavaliers, 8'de 8 yaptı

Sezonu namağlup sürdüren Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks'ı 116-114 mağlup ederek 8 maçta 8 galibiyet elde etti.

Cavaliers'ta Darius Garland, 39 sayı atarak galibiyette önemli rol oynarken Bucks'ta Damian Lillard'ın 36 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Bucks'ta tedavisi devam eden Giannis Antetokounmpo forma giyemedi.

Sonuçlar:

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 116-114

Washington Wizards- Golden State Warriors: 112-125

Detroit Pistons- Los Angeles Lakers: 115-103

Atlanta Hawks- Boston Celtics: 93-123

Brooklyn Nets- Memphis Grizzlies: 106-104

Miami Heat- Sacramento Kings: 110-111

Chicago Bulls- Utah Jazz: 126-135

Houston Rockets-New York Knicks: 109-97

Minnesota Timberwolves- Charlotte Hornets: 114-93

Oklahoma City Thunder- Orlando Magic: 102-86

New Orleans Pelicans- Portland Trail Blazers: 100-118

Dallas Mavericks- Indiana Pacers: 127-134

Denver Nuggets- Toronto Raptors: 121-119

Phoenix Suns- Philadelphia 76ers: 118-116

Los Angeles Clippers- San Antonio Spurs: 113-104

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Rockets, Knicks'i Mağlup Etti - Son Dakika

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