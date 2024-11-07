Rockets, Spurs'ü Farkla Yendi

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NBA'de Houston Rockets, konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 127-100'lük skorla yendi. Houston'da milli oyuncu Alperen Şengün 24 dakika süre aldığı maçta 16 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 12 maçla devam etti. Houston Rockets, evinde karşılaştığı San Antonio Spurs'ü 127-100 mağlup etti ve 5. galibiyetini kazandı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 24 dakika parkede kalırken, 16 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynadı. Houston'da ayrıca Jalen Green 21 sayı, 5 ribaund, Fred VanVleet de 21 sayı, 10 asistle galibiyete katkıda bulundu. Bu sezonki 5. mağlubiyetini alan San Antonio'da ise Victor Wembanyama 15 sayı, 6 ribaund, Julian Champagnie 13 sayı, 3 ribaund ile maçı tamamladı.

Cleveland'dan kulüp başlangıç rekoru: 9'da 9

Cleveland Cavaliers deplasmanda mücadele ettiği New Orleans Pelicans'ı 131-122'lik skorla mağlup etti. Cleveland, bu sonuçla 9'da 9 yaptı ve kulüp başlangıç rekorunu kırdı. Cleveland Cavaliers'ta Donovan Mitchell 29 sayı, 4 ribaund, Jarrett Allen 16 sayı, 14 ribaund ve Evan Mobley de 15 sayı, 9 ribaund ile katkı verdi. Ligdeki 6. yenilgisini alan Pelicans'ta ise Zion Williamson 29 sayı, 8 ribaund ve Jose Alvarado da 27 sayı, 5 asist ile oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 118 - Orlando Magic: 111

Charlotte Hornets: 108 - Detroit Pistons: 107

Boston Celtics: 112 - Golden State Warriors: 118

Atlanta Hawks: 121 - New York Knicks: 116

Houston Rockets: 127 - San Antonio Spurs: 100

Memphis Grizzlies: 131 - Los Angeles Lakers: 114

New Orleans Pelicans: 122 - Cleveland Cavaliers: 131

Dallas Mavericks: 119 - Chicago Bulls: 99

Denver Nuggets: 124 - Oklahoma City Thunder: 122

Phoenix Suns: 115 - Miami Heat: 112

Los Angeles Clippers: 110 - Philadelphia 76ers: 98

Sacramento Kings: 122 - Toronto Raptors: 107 - İSTANBUL