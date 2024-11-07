Rockets, Spurs'ü Farkla Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rockets, Spurs'ü Farkla Yendi

Houston Rockets, San Antonio Spurs'ü 127-100 ile mağlup etti. Alperen Şengün 16 sayı kaydetti.

07.11.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NBA'de Houston Rockets, konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 127-100'lük skorla yendi. Houston'da milli oyuncu Alperen Şengün 24 dakika süre aldığı maçta 16 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 12 maçla devam etti. Houston Rockets, evinde karşılaştığı San Antonio Spurs'ü 127-100 mağlup etti ve 5. galibiyetini kazandı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 24 dakika parkede kalırken, 16 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynadı. Houston'da ayrıca Jalen Green 21 sayı, 5 ribaund, Fred VanVleet de 21 sayı, 10 asistle galibiyete katkıda bulundu. Bu sezonki 5. mağlubiyetini alan San Antonio'da ise Victor Wembanyama 15 sayı, 6 ribaund, Julian Champagnie 13 sayı, 3 ribaund ile maçı tamamladı.

Cleveland'dan kulüp başlangıç rekoru: 9'da 9

Cleveland Cavaliers deplasmanda mücadele ettiği New Orleans Pelicans'ı 131-122'lik skorla mağlup etti. Cleveland, bu sonuçla 9'da 9 yaptı ve kulüp başlangıç rekorunu kırdı. Cleveland Cavaliers'ta Donovan Mitchell 29 sayı, 4 ribaund, Jarrett Allen 16 sayı, 14 ribaund ve Evan Mobley de 15 sayı, 9 ribaund ile katkı verdi. Ligdeki 6. yenilgisini alan Pelicans'ta ise Zion Williamson 29 sayı, 8 ribaund ve Jose Alvarado da 27 sayı, 5 asist ile oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 118 - Orlando Magic: 111

Charlotte Hornets: 108 - Detroit Pistons: 107

Boston Celtics: 112 - Golden State Warriors: 118

Atlanta Hawks: 121 - New York Knicks: 116

Houston Rockets: 127 - San Antonio Spurs: 100

Memphis Grizzlies: 131 - Los Angeles Lakers: 114

New Orleans Pelicans: 122 - Cleveland Cavaliers: 131

Dallas Mavericks: 119 - Chicago Bulls: 99

Denver Nuggets: 124 - Oklahoma City Thunder: 122

Phoenix Suns: 115 - Miami Heat: 112

Los Angeles Clippers: 110 - Philadelphia 76ers: 98

Sacramento Kings: 122 - Toronto Raptors: 107 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

San Antonio Spurs, Houston Rockets, Yerel Haberler, Alperen Şengün, Basketbol, Güncel, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Rockets, Spurs'ü Farkla Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:53 ’Şeyh Sait’ ve ’Seyit Rıza’ sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma 'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma
11:32 İtirafçı Nevzat Bahtiyar’dan ’’Cesedi neden parçalamadın’’ sorusuna pes dedirten yanıt İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan ''Cesedi neden parçalamadın'' sorusuna pes dedirten yanıt
11:09 Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
17:31 Bütün dünyanın beklediği maç Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler Bütün dünyanın beklediği maç! Mike Tyson, 27 yaşındaki YouTuber ile 80 bin kişilik statta dövüşecekler
17:28 Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti ’Cıstak Cıstak’ oynadı Boşanacakları konuşulan Dilan ve Engin Polat çifti 'Cıstak Cıstak' oynadı
17:17 Otomotiv devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak Otomotiv devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak
17:10 Herkesi şaşırtacak İşte Rahmi Koç’un en büyük hayali Herkesi şaşırtacak! İşte Rahmi Koç'un en büyük hayali
16:57 Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor3 Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor3
16:49 Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı Uçuş sırasında korku dolu anlar: Yolcu uçak kapısını açmaya çalıştı
16:46 Süper Lig’de beklenmedik ayrılık Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
16:43 Apartman ve Site Yönetimlerine Yetki Belgesi Zorunluluğu Geliyor Apartman ve Site Yönetimlerine Yetki Belgesi Zorunluluğu Geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 13:21:02. #1.13#
SON DAKİKA: Rockets, Spurs'ü Farkla Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.