Rockets Suns'ı Geçti, Alperen Parladı - Son Dakika
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Rockets Suns'ı Geçti, Alperen Parladı

Houston Rockets, Phoenix Suns'ı 119-111 yenerken Alperen Şengün 17 sayı, 13 ribaundla oynadı.

13.02.2025 10:38
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NBA'de Houston Rockets, konuk ettiği Phoenix Suns'ı 119-111'lik skorla mağlup ederken, milli basketbolcu Alperen Şengün 17 sayı, 13 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 15 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde karşılaştığı Phoenix Suns'ı 119-111'lik skorla mağlup ederek, 34. galibiyetini elde etti. Houston'da Alperen 38 dakika parkede kaldığı maçta 17 sayı, 13 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken, Tari Eason 25 sayı ve Jalen Green de 22 sayıyla katkı verdi. Ligdeki 28. yenilgisini alan Phoenix'te ise Kevin Durant'ın 37 sayı, 9 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

Lakers 6 maç sonra kaybetti

Utah Jazz, Delta Center'da mücadele ettiği Los Angeles Lakers'ı 131-119'luk skorla yendi. Bu sezonki 13. galibiyetini elde eden Utah'ta Lauri Markkanen 32 sayı, Jordan Clarkson 21 sayı ve Keyonte George da 20 sayıyla müsabakayı tamamladı. Ligde 6 maç sonra kaybeden Lakers'ta ise Rui Hachimura 19 sayı, LeBron James 18 sayı, 7 asist ve Luka Doncic de 16 sayı, 4 asistle oynadı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Boston Celtics: 116 - San Antonio Spurs: 103

Washington Wizards: 130 - Indiana Pacers: 134

Orlando Magic: 102 - Charlotte Hornets: 86

Toronto Raptors: 108 - Cleveland Cavaliers: 131

Brooklyn Nets: 100 - Philadelphia 76ers: 96

New York Knicks: 149 - Atlanta Hawks: 148

Minnesota Timberwolves: 101 - Milwaukee Bucks: 103

Oklahoma City Thunder: 115 - Miami Heat: 101

New Orleans Pelicans: 111 - Sacramento Kings: 119

Chicago Bulls: 110 - Detroit Pistons: 128

Houston Rockets: 119 - Phoenix Suns: 111

Denver Nuggets: 132 - Portland Trail Blazers: 121

Utah Jazz: 131 - Los Angeles Lakers: 119

Dallas Mavericks: 111 - Golden State Warriors: 107

Los Angeles Clippers: 128 - Memphis Grizzlies: 114 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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