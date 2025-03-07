Rockets'tan Pelicans'a Farklı Yenilgi - Son Dakika
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Rockets'tan Pelicans'a Farklı Yenilgi

Alperen Şengün'ün 22 sayısı ile Houston Rockets, Pelicans'ı 109-97 mağlup etti.

07.03.2025 11:16
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 22 sayı attığı maçta New Orleans Pelicans'ı 109-97 mağlup etti.

NBA'de 6 maç yapıldı. Batı Konferansı'nda 5. sırada yer alan Rockets, deplasmanda Pelicans'ı 12 sayı farkla yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirdi.

Rockets'ta Alperen Sengun, 22 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken 6 ribaunt, 8 asist, 3 top çalma ve 1 blok da kaydetti. Amen Thompson ise 21 sayı ve 11 ribaunt ile oynadı.

Pelicans'ta Trey Murphy, 26 sayı ve Zion Williamson ise 20 sayı, 10 ribaunt kaydetti.

Adem Bona'dan 6 sayı

Boston Celtics, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 123-105 mağlup etti.

Celtics'te Jayson Tatum, 35 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

Philadelphia 76ers'ta Kelly Oubre, 27 sayı atarken milli oyuncu Adem Bona, 6 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 1 blokluk performans sergiledi.

Luka Doncic-LeBron James ikilisi galibiyeti getirdi

Batı Konferansı'nda 2. sıradaki Los Angeles Lakers, konuk ettiği New York Knicks'i uzatmalara giden karşılaşmada 113-109 yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Lakers'ta Luka Doncic 32 sayı, 7 ribaunt, 12 asist, 4 top çalma ile oynarken LeBron James 31 sayı, 12 ribaunt, 8 asist kaydetti.

Knicks'te Jalen Brunson'un 39 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Sonuçlar

Orlando Magic- Chicago Bulls: 123-125

Atlanta Hawks- Indiana Pacers: 124-118

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 123-105

Brooklyn Nets- Golden State Warriors: 119-121

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 97-109

Los Angeles Lakers-New York Knicks: 113-109 (uzatmalarda)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Rockets'tan Pelicans'a Farklı Yenilgi - Son Dakika

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