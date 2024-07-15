Rodri, EURO 2024\'te şampiyonluk yaşadı ve kariyerinin en skorer sezonunu geçirdi

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İspanya ile EURO 2024'te şampiyonluğa ulaşan ve turnuvanın oyuncusu seçilen Manchester Cityli Rodri, bu sezon kaydettiği 10 gol ve 14 asistle kariyerinin en skorer sezonunu yaşadı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan İspanya'da orta saha oyuncusu Rodri, kariyerinin en formda dönemini geçiriyor. EURO 2024'te İspanya formasıyla 6 maça çıkan ve 1 gol kaydeden 28 yaşındaki futbolcu, sergilediği başarılı performansla turnuvanın oyuncusu seçildi.

Bu sezon 10 gol, 14 asistle oynadı

Rodri, Manchester City'nin bu sezon elde ettiği Premier Lig şampiyonluğunda da önemli oyunculardan biri oldu. Manchester City ve İspanya Milli Takımı ile 2023-2024 sezonunda tüm kulvarlarda 56 resmi müsabakaya çıkan İspanyol orta saha, 10 gol, 14 asistlik katkı sağladı. Bu performansla toplamda 24 gole doğrudan etki eden Rodri, kariyerinin de en skorer sezonunu geride bıraktı. - İSTANBUL