Rodri, EURO 2024'te şampiyonluk yaşadı ve kariyerinin en skorer sezonunu geçirdi - Son Dakika
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Rodri, EURO 2024'te şampiyonluk yaşadı ve kariyerinin en skorer sezonunu geçirdi

Rodri, EURO 2024\'te şampiyonluk yaşadı ve kariyerinin en skorer sezonunu geçirdi

İspanya'nın EURO 2024'te şampiyonluğa ulaşan ve turnuvanın oyuncusu seçilen Manchester Cityli Rodri, bu sezon 10 gol ve 14 asistle kariyerinin en skorer sezonunu yaşadı. Manchester City'nin Premier Lig şampiyonluğunda da önemli bir rol oynayan Rodri, toplamda 24 gole doğrudan etki etti.

15.07.2024 14:54
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İspanya ile EURO 2024'te şampiyonluğa ulaşan ve turnuvanın oyuncusu seçilen Manchester Cityli Rodri, bu sezon kaydettiği 10 gol ve 14 asistle kariyerinin en skorer sezonunu yaşadı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan İspanya'da orta saha oyuncusu Rodri, kariyerinin en formda dönemini geçiriyor. EURO 2024'te İspanya formasıyla 6 maça çıkan ve 1 gol kaydeden 28 yaşındaki futbolcu, sergilediği başarılı performansla turnuvanın oyuncusu seçildi.

Bu sezon 10 gol, 14 asistle oynadı

Rodri, Manchester City'nin bu sezon elde ettiği Premier Lig şampiyonluğunda da önemli oyunculardan biri oldu. Manchester City ve İspanya Milli Takımı ile 2023-2024 sezonunda tüm kulvarlarda 56 resmi müsabakaya çıkan İspanyol orta saha, 10 gol, 14 asistlik katkı sağladı. Bu performansla toplamda 24 gole doğrudan etki eden Rodri, kariyerinin de en skorer sezonunu geride bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manchester, İspanya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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