Roma Açık'ta Gauff ve Svitolina Finalde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Roma Açık'ta Gauff ve Svitolina Finalde

15.05.2026 03:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coco Gauff, yarı finalde Sorana Cirstea'yı geçerken, Elina Svitolina Iga Swiatek'i eleyerek finale yükseldi.

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar kategorisinde ABD'li raket Coco Gauff ile Ukraynalı raket Elina Svitolina, yarı finaldeki rakiplerini yenerek finalde eşleşti.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadın Tenis Birliği'nin (WTA) 1000 düzeyindeki turnuvasında dün tek erkeklerde çeyrek final ve tek kadınlar kategorilerinde yarı final müsabakalarıyla devam edildi.

Tek kadınlar kategorisindeki günün ilk yarı final maçında, 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, turnuvanın 3. turunda 1 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı eleyerek sürpriz yapan 26 numaralı seribaşı Rumen Sorana Cirstea ile karşılaştı. Cirstea'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Gauff, finale yükseldi. Üst üste 2. kez Roma'da finale çıkan Gauff, geçen yıl finalde İtalyan Jasmine Paolini'ye kaybetmişti.

Gauff'un finaldeki rakibi ise Roma Açık'ta daha önce 2017 ve 2018'de 2 kez şampiyon olan Ukraynalı Elina Svitolina oldu.

7 numaralı seribaşı Svitolina, dün gece geç saatlerde biten yarı final müsabakasında, 4 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek'i 6-4, 2-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek, Roma'da 8 yıl sonra yeniden finale yükseldi.

Gauff ve Svitolina arasındaki final müsabakası 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

-Tek erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Tek erkekler kategorisinde ise Rus Andrej Rublev'i 6-2 ve 6-4 yenen dünya 1 numarası Jannik Sinner'in yarı finaldeki rakibi, Rus raket 7 numaralı seribaşı Daniil Medvedev oldu.

Medvedev, çeyrek finalde İspanyol Martin Landaluce'yi 1-6, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek, yarı finale çıktı.

Yarı finalin diğer ayağında ise, 23 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile turnuvada sürpriz çıkış yapan 18 numaralı seribaşı İtalyan Luciano Darderi eşleşti. Darderi, dün oynanan çeyrek final maçında İspanyol 32 numaralı seribaşı Rafael Jodar'ı 6-7(5), 7-5 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yenerek, adını yarı finale yazdırdı. Ruud da önceki turda Rus Karen Khachanov'u setlerde 2-1 mağlup etmişti.

Tek erkeklerde yarı final müsabakaları bugün oynanacak.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Roma Açık'ta Gauff ve Svitolina Finalde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
İtirafçı olan Özkan Yalım’ın cezaevi değiştirildi İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
“Dur“ ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi "Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi

11:11
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
11:03
Fenerbahçe’de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:38:39. #7.12#
SON DAKİKA: Roma Açık'ta Gauff ve Svitolina Finalde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.