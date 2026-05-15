Roma Açık'ta Gauff ve Svitolina Finalde

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar kategorisinde ABD'li raket Coco Gauff ile Ukraynalı raket Elina Svitolina, yarı finaldeki rakiplerini yenerek finalde eşleşti.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadın Tenis Birliği'nin (WTA) 1000 düzeyindeki turnuvasında dün tek erkeklerde çeyrek final ve tek kadınlar kategorilerinde yarı final müsabakalarıyla devam edildi.

Tek kadınlar kategorisindeki günün ilk yarı final maçında, 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, turnuvanın 3. turunda 1 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı eleyerek sürpriz yapan 26 numaralı seribaşı Rumen Sorana Cirstea ile karşılaştı. Cirstea'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Gauff, finale yükseldi. Üst üste 2. kez Roma'da finale çıkan Gauff, geçen yıl finalde İtalyan Jasmine Paolini'ye kaybetmişti.

Gauff'un finaldeki rakibi ise Roma Açık'ta daha önce 2017 ve 2018'de 2 kez şampiyon olan Ukraynalı Elina Svitolina oldu.

7 numaralı seribaşı Svitolina, dün gece geç saatlerde biten yarı final müsabakasında, 4 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek'i 6-4, 2-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek, Roma'da 8 yıl sonra yeniden finale yükseldi.

Gauff ve Svitolina arasındaki final müsabakası 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

-Tek erkeklerde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Tek erkekler kategorisinde ise Rus Andrej Rublev'i 6-2 ve 6-4 yenen dünya 1 numarası Jannik Sinner'in yarı finaldeki rakibi, Rus raket 7 numaralı seribaşı Daniil Medvedev oldu.

Medvedev, çeyrek finalde İspanyol Martin Landaluce'yi 1-6, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek, yarı finale çıktı.

Yarı finalin diğer ayağında ise, 23 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile turnuvada sürpriz çıkış yapan 18 numaralı seribaşı İtalyan Luciano Darderi eşleşti. Darderi, dün oynanan çeyrek final maçında İspanyol 32 numaralı seribaşı Rafael Jodar'ı 6-7(5), 7-5 ve 6-0'lık setlerle 2-1 yenerek, adını yarı finale yazdırdı. Ruud da önceki turda Rus Karen Khachanov'u setlerde 2-1 mağlup etmişti.

Tek erkeklerde yarı final müsabakaları bugün oynanacak.