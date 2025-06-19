Gelecek sezon ligde ve Avrupa'da başarılı olmayı hedefleyen Trendyol Süper Ligi ekibi RAMS Başakşehir, golcü transferinde mutlu sona ulaştı.
RAMS Başakşehir, Roma forması giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Eldor Shomurodov transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı. İstanbul ekibi, her konuda anlaşma sağladığı Eldor Shomurodov'u İstanbul'a getirdi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde atılacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon 37 maça çıkan golcü oyuncu, 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki ismin güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Son Dakika › Spor › Roma'dan RAMS Başakşehir'e transfer! Eldor Shomurodov imza için İstanbul'da - Son Dakika
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