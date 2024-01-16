 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Roma, Daniele de Rossi ile teknik direktörlük için anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Roma, Daniele de Rossi ile teknik direktörlük için anlaştı

Roma, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra Daniele de Rossi ile sezon sonuna kadar anlaştı. 40 yaşındaki de Rossi, 30 Haziran 2024 tarihine kadar takımın teknik direktörü olarak görev yapacak. Daha önce Roma'da futbol oynayan ve kaptanlık yapan de Rossi, geçen sezon SPAL'da teknik direktörlük kariyerine başlamıştı.

Roma, Daniele de Rossi ile teknik direktörlük için anlaştı
16.01.2024 - 16:23,
Abone Ol

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra Daniele de Rossi ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Roma Kulübünden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Daniele de Rossi'nin 30 Haziran 2024 tarihine kadar takımın teknik direktörü olarak görev yapacağı duyuruldu.

Arjantin ekibi Boca Juniors'ta 2020'de futbol kariyerine son vermeden önce 2002-2019 yılları arasında Roma'da tüm kulvarlarda 616 maça çıkan, takımda kaptanlık yapan ve 63 gol atan de Rossi, geçen sezon İtalyan ekibi SPAL'da teknik direktörlük kariyerine başlamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Koruyucu Aile Günü, İtalya Serie A, Jose Mourinho, Roma, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Roma, Daniele de Rossi ile teknik direktörlük için anlaştı - Son Dakika


16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:29
Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:24
Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
16:16
Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:58
Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47
ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi
15:32
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi

Son Dakika
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Özbekistanlı kadın fuhuşa zorlandı ve bebeği satılmak istendi
16:16 Yanına yaklaşıp kendini tatmin eden sapık motosikletliyi ifşa etti
15:58 Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı
15:47 ETA mahkumlarına destek veren La Casa de Papel oyuncusu İtziar İtuno'nun reklam sözleşmeleri iptal edildi
15:32 AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28 Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16 AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 17:25:23. #1.12#
SON DAKİKA: Roma, Daniele de Rossi ile teknik direktörlük için anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement