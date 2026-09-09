Roma, Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını Kadıköy'de tamamladı - Son Dakika
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Roma, Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını Kadıköy'de tamamladı

Roma, Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını Kadıköy\'de tamamladı
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İtalyan ekibi Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Kadıköy Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yaptığı antrenmanla bitirdi. Sakatlığı bulunan Lorenzo Pellegrini haricinde takım tam kadro çalıştı.

İtalyan ekibi Roma, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kadıköy Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

İtalya temsilcisi Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın Fenerbahçe ile saat 19.45'de deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, müsabaka öncesi son antrenmanını Kadıköy Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yaparak maç saatini beklemeye başladı.

İtalyan ekibi, sakatlığı bulunan Lorrenzo Pellegrini haricinde tam kadro çalıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Roma, Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını Kadıköy'de tamamladı - Son Dakika

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