Roma, Fenerbahçe Öncesi İki Galibiyetle Lider

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında karşılaşacağı Roma, İtalya Serie A'ya farklı galibiyetlerle başladı. Sarı-kırmızılılar, Lecce deplasmanından 4 golle galip ayrıldı.

İtalya Serie A'nın 2. hafta kapanış gününde Roma, Lecce ile deplasmanda karşılaştı. Başkent ekibi Donyell Malen'ın iki, Matias Soule ve Rodrigo Mora'nın birer golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Ligin ilk haftasında da Fiorentina'yı 4 golle mağlup eden Roma, ilk 2 hafta sonunda 6 puan ve +8 averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Gasperini'nin öğrencileri ligin 3. haftasında Atalanta'yı konuk edecek.

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitirerek doğrudan Devler Ligi bileti alan Roma, 10 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Fenerbahçe ile karş karşıya gelecek.