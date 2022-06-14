Romain Saiss, İstanbul'a geldi! Sağlık kontrolünden sonra Beşiktaş forması giyecek

"Kira yüzünden öldürüldü" denmişti ama gerçek çok başka çıktı! İşin içinde fuhuş varmış

Gösterdiği kırmızı kart sonu oldu! Futbolcular ve taraftarlar, hakemi döve döve öldürdü

AK Parti'den THY tepkilerine yanıt: Cumhurbaşkanımız bu konuda eleştirilecek son kişidir

Beşiktaş'ta kimseye aldırış etmeden sokak ortasında ilişkiye giren çift için karar verildi

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurma hedefinde olan Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'in talepleri doğrultusunda ilk transferini gerçekleştiriyor.

YILLIK MALİYETİ 1.5 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü 32 yaşındaki Romain Saiss, İstanbul'a geldi. Faslı futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmen siyah-beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş ile 2+1 yıllık kontrat imzalayacak deneyimli savunmacı yıllık 1.5 milyon euro kazanacak.