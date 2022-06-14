Romain Saiss, İstanbul'a geldi! Sağlık kontrolünden sonra Beşiktaş forması giyecek - Son Dakika
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Romain Saiss, İstanbul'a geldi! Sağlık kontrolünden sonra Beşiktaş forması giyecek

14.06.2022 23:22

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı savunmacı Romain Saiss, İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden sonra siyah-beyazlı formayı giyecek deneyimli isim, Beşiktaş ile 2+1 yıllık kontrat imzalayacak .

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurma hedefinde olan Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'in talepleri doğrultusunda ilk transferini gerçekleştiriyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss, İstanbul'a geldi! İşte sözleşme detayları

YILLIK MALİYETİ 1.5 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü 32 yaşındaki Romain Saiss, İstanbul'a geldi. Faslı futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmen siyah-beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş ile 2+1 yıllık kontrat imzalayacak deneyimli savunmacı yıllık 1.5 milyon euro kazanacak.

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Valerien Ismael, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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