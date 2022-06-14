Romain Saiss, İstanbul'a geldi! Sağlık kontrolünden sonra Beşiktaş forması giyecek

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurma hedefinde olan Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'in talepleri doğrultusunda ilk transferini gerçekleştiriyor.
Beşiktaş'ın bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü 32 yaşındaki Romain Saiss, İstanbul'a geldi. Faslı futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmen siyah-beyazlı formayı giyecek. Beşiktaş ile 2+1 yıllık kontrat imzalayacak deneyimli savunmacı yıllık 1.5 milyon euro kazanacak.
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