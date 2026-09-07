Romanya'daki turnuvada Deniz Sapmaz ve Tarık Aslan golfte şampiyon oldu
Milli golfçüler, Romanya Amatör Açık Turnuvası'nda çifte şampiyonluk yaşadı. Kadınlarda Deniz Sapmaz, erkeklerde İbrahim Tarık Aslan birinci olurken, İrem Demir kadınlarda ikincilik elde etti.
Milli golfçüler, Romanya Amatör Açık Turnuvası'nda iki şampiyonluk elde etti.
Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya Golf Federasyonu tarafından Theodora Golf Kulübünde düzenlenen organizasyonda, erkekler kategorisinde 7 ülkeden 31, kadınlar kategorisinde ise 6 ülkeden 14 sporcu yarıştı.
Kadınlar kategorisinde Deniz Sapmaz, 213 (-6) gross skorla şampiyon olurken, İrem Demir 224 (+5) gross skorla ikinci, Ada Zorbozan ise 229 (+10) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.
Erkekler kategorisinde ise milli sporcu İbrahim Tarık Aslan, 210 (-9) gross skorla şampiyonluğu elde etti.
Milli sporcularından İrem Demir ve Yelda Öztürk ise kadınlar gold plate kategorisinde ödül aldı.
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