Romanya, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde yarın deplasmanda Türkiye ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Beşiktaş Park'ta, Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleşen idmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Düz koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketleri ve topla çalışmalarla devam etti.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye mücadelesinin taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Romanya, Türkiye Maçına Hazır - Son Dakika
