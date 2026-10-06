Romelu Lukaku için dikkat çeken yorum: Ronaldo gibi suratsız değil

Bu sezon ilk golünü milli takım forması ile kaydeden Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, Belçika basınının gündemine oturdu.

RONALDO İLE KARŞILAŞTIRILDI

Nieuwsblad, tecrübeli futbolcunun sahadaki mücadeleci yaklaşımını Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo üzerinden değerlendirdi.

''RONALDO GİBİ SURATSIZ DEĞİL''

Nieuwsblad'ta yapılan değerlendirmede Lukaku için "Lukaku, sürekli surat asan Ronaldo gibi suratsız değil. Kendini tamamen savaşa attı. Büyük Rom, Fenerbahçe'dekiler de dahil tüm şüphecilerin önünde hâlâ gücünün olduğunu göstermek istedi." yorumunda bulundu.

ELEŞTİRİLERE SAHADA CEVAP VERDİ

Değerlendirmenin devamında, Lukaku'nun hem milli takım hem de kulüp düzeyinde kendisine yöneltilen eleştirilere sahada cevap vermek istediği vurgulandı.Tecrübeli golcünün ceza sahasındaki etkili oyununun yanı sıra attığı golde gösterdiği bitiricilik ve oyun zekasına da dikkat çekildi. Lukaku'nun golünün "neredeyse tüm futbol yasalarına meydan okuduğu" ifade edildi.