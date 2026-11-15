Ronaldinho, 11 yıl aradan sonra Ravenna'nın derbisinde ilk 11'de oynadı

Ronaldinho, 11 yıl aradan sonra Ravenna'nın derbisinde ilk 11'de oynadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Brezilyalı efsane Ronaldinho, 2015'te Fluminense ile kariyerini bitirmesinin ardından 11 yıl sonra yatırımcısı olduğu Ravenna'nın Forli derbisinde ilk 11'de yer aldı. 45 dakika sahada kalan 46 yaşındaki oyuncu 28 kez topla buluştu ve Ravenna sahadan 2-0 galip ayrıldı.
BREZİLYALI efsane futbolcu Ronaldinho, aktif futbol kariyerini sonlandırmasının üzerinden geçen 11 yılın ardından yeniden maça çıktı. 46 yaşındaki oyuncu, yatırımcısı olduğu İtalya 3'üncü Lig (Serie C) ekibi Ravenna'nın formasıyla görev yaptı.
Kariyerini 2015 yılında Fluminense formasıyla noktalayan ve ağustos ayında İtalya 3'üncü Lig (Serie C) ekibi Ravenna'ya yatırımcı olarak dahil olan Ronaldinho, takımının Forli ile oynadığı derbi karşılaşmasına ilk 11'de başladı. 45 dakika sahada kalan Ronaldinho, bu sürede 28 kez topla buluştu. Brezilyalı oyuncu, karşılaşmanın ilk golünde asisti yapan Lorenzo Lonardi'ye pası vererek atağı başlatan isim oldu.
Ev sahibi ekip Ravenna, 36'ncı dakikada Giulio Donati ve 58'inci dakikada Simone Rabbi'nin kaydettiği gollerle derbiyi 2-0 kazanarak ligdeki ikinci sıradaki yerini korudu.
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