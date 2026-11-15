Ronaldinho, 11 yıl aradan sonra Ravenna'nın derbisinde ilk 11'de oynadı

BREZİLYALI efsane futbolcu Ronaldinho, aktif futbol kariyerini sonlandırmasının üzerinden geçen 11 yılın ardından yeniden maça çıktı. 46 yaşındaki oyuncu, yatırımcısı olduğu İtalya 3'üncü Lig (Serie C) ekibi Ravenna'nın formasıyla görev yaptı.

Kariyerini 2015 yılında Fluminense formasıyla noktalayan ve ağustos ayında İtalya 3'üncü Lig (Serie C) ekibi Ravenna'ya yatırımcı olarak dahil olan Ronaldinho, takımının Forli ile oynadığı derbi karşılaşmasına ilk 11'de başladı. 45 dakika sahada kalan Ronaldinho, bu sürede 28 kez topla buluştu. Brezilyalı oyuncu, karşılaşmanın ilk golünde asisti yapan Lorenzo Lonardi'ye pası vererek atağı başlatan isim oldu.

Ev sahibi ekip Ravenna, 36'ncı dakikada Giulio Donati ve 58'inci dakikada Simone Rabbi'nin kaydettiği gollerle derbiyi 2-0 kazanarak ligdeki ikinci sıradaki yerini korudu.