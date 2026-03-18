Ronaldo\'dan sevgilisine 37.5 milyon dolarlık hediye

Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Cristiano Ronaldo, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Portekizli süper yıldızın, evlilik aşamasında olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez için yaptığı sürpriz dikkat çekti.

GÖKYÜZÜNDEN YILDIZ SATIN ALDI İDDİASI

İddiaya göre Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez için tam 37 milyon 500 bin dolar değerinde bir yıldız satın aldı. Romantik jest, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GÜNDEM OLDU

Ronaldo'nun bu hamlesi, hayranları tarafından "eşsiz bir hediye" olarak yorumlanırken, bazı kullanıcılar ise iddianın doğruluğunu tartışmaya açtı. Ünlü çift cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.